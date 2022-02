Running, domenica 27 febbraio c’è la Napoli City Half Marathon: gli azzurri in gara (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella giornata di domenica 27 febbraio andrà in scena la Napoli City Half Marathon. Lo start è in programma alle ore 9:00 da viale Kennedy. L’obiettivo degli atleti in gara sarà quello di correre i 21,097 chilometri previsti abbattendo il muro dell’ora. Accanto a loro ci saranno anche migliaia di podisti amatori che cercheranno solamente di godersi il più possibile tutte le emozioni dell’evento. C’è grande attesa per gli uomini. I grandi campioni in gara cercheranno di battere il record del percorso di 1h00’04” siglato dal keniano Henry Rono nel 2020. Anche nella competizione femminile bisognerà battere il record del percorso di 1h06’47” di una kenyana, quello che Viola Cheptoo ha lasciato in eredità nell’ultima edizione 2020. Nella ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella giornata di27andrà in scena la. Lo start è in programma alle ore 9:00 da viale Kennedy. L’obiettivo degli atleti insarà quello di correre i 21,097 chilometri previsti abbattendo il muro dell’ora. Accanto a loro ci saranno anche migliaia di podisti amatori che cercheranno solamente di godersi il più possibile tutte le emozioni dell’evento. C’è grande attesa per gli uomini. I grandi campioni incercheranno di battere il record del percorso di 1h00’04” siglato dal keniano Henry Rono nel 2020. Anche nella competizione femminile bisognerà battere il record del percorso di 1h06’47” di una kenyana, quello che Viola Cheptoo ha lasciato in eredità nell’ultima edizione 2020. Nella ...

