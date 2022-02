Rugby femminile, Serie A 2022: nona vittoria per il Valsugana nel Girone 1 Meritocratico (Di domenica 20 febbraio 2022) Il campionato 2021-2022 della Serie A di Rugby femminile è proseguito oggi, domenica 20 febbraio. Il torneo è articolato su quattro gironi: uno Meritocratico, che ha visto disputarsi il nono turno, e tre Territoriali, che hanno visto giocarsi l’ottava giornata. Il Girone 1 Meritocratico è composto da sei squadre ed è determinato con criterio Meritocratico, mentre i Gironi 2, 3 e 4 Territoriali (uno da sei squadre e due da cinque) sono formati su base geografica. Di seguito i risultati odierni e le classifiche aggiornate di tutti i gironi. RISULTATI 9A GIORNATA Girone 1 Meritocratico BENETTON R.TREVISO-CUS MILANO Rugby 0-73 Valsugana R. PADOVA-CUS TORINO Rugby ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Il campionato 2021-dellaA diè proseguito oggi, domenica 20 febbraio. Il torneo è articolato su quattro gironi: uno, che ha visto disputarsi il nono turno, e tre Territoriali, che hanno visto giocarsi l’ottava giornata. Ilè composto da sei squadre ed è determinato con criterio, mentre i Gironi 2, 3 e 4 Territoriali (uno da sei squadre e due da cinque) sono formati su base geografica. Di seguito i risultati odierni e le classifiche aggiornate di tutti i gironi. RISULTATI 9A GIORNATABENETTON R.TREVISO-CUS MILANO0-73R. PADOVA-CUS TORINO...

Advertising

gppmessineo : RT @Open_gol: I soldi provenienti dal fondo statunitense verranno reinvestiti per lo sviluppo e la crescita del rugby femminile https://t.c… - riviera24 : Nazionale under 18 rugby femminile a Sanremo - Foto, Photogallery - SvSport1 : Sanremo apre al grande rugby internazionale: a Pian di Poma lo stage della Nazionale femminile Under 18 (Foto e Vid… - RivieraSportit : Sanremo apre al grande rugby internazionale: a Pian di Poma lo stage della Nazionale femminile Under 18 (Foto e Vid… - lallascat : Pare che lui, tifoso del Servette, squadra di Rugby nata nei pressi di Ginevra nel 1890 e poi apertasi al calcio ne… -