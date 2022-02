Roma, Zaniolo ed El Shaarawy in discoteca dopo il Verona. Tifosi furiosi (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma, Zaniolo ed El Shaarawy in discoteca, Tifosi infuriati. Il video che ha fatto il giro del web scatena il popolo giallorosso Il video apparso sul web, che ha mostrato Zaniolo ed El Shaarawy concedersi una serata di relax in discoteca al termine del deludentissimo pareggio casalingo contro il Verona, ha fatto letteralmente infuriare i Tifosi della Roma. Ulteriore aggravante il fatto che i due giocatori giallorossi hanno saltato il match, giacchè infortunati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022)ed Elininfuriati. Il video che ha fatto il giro del web scatena il popolo giallorosso Il video apparso sul web, che ha mostratoed Elconcedersi una serata di relax inal termine del deludentissimo pareggio casalingo contro il, ha fatto letteralmente infuriare idella. Ulteriore aggravante il fatto che i due giocatori giallorossi hanno saltato il match, giacchè infortunati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : +++Emergenza #Roma: due giocatori positivi al #Covid_19. Infortunio muscolare per #Zaniolo, a rischio per domani+++ #RomaHellasVerona - CalcioNews24 : #Roma, tifosi furiosi con #Zaniolo ed #ElShaarawy - Daniele_asroma9 : @romanismo85 Si ma le 10 assenze della roma chi erano? Miky zaniolo mancini ok..ibanez? Che fa solo danni? Carles p… - asusual01 : RT @85FdR: 'Episodio da moviola e non da Var' per @LucaMarelli72 quello di Calanoglu 'Giusto annullare il gol di Zaniolo' per il fallo di… - ducciosiena : RT @rocchigno70: @ducciosiena @SimoneVazzana Zaniolo e Belotti lasciali pure li a Roma e Torino, semmai un vero Bomber, un’ala destra è un… -