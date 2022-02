Roma, fermato dalla Polizia per un controllo nascondeva armi e droga in casa (Di domenica 20 febbraio 2022) fermato in strada dalla Polizia per un controllo, gli agenti scoprono che nascondeva in casa droga e armi. È successo venerdì scorso. Ad essere arrestato un uomo di 35 anni, V. S, già noto alle forze dell’ordine. Leggi anche: Roma, 16enne compra su internet un machete per farsi giustizia con i compagni nascondeva in casa droga e armi, arrestato fermato in strada dagli agenti del distretto San Paolo, l’uomo è stato trovato con in tasca una cartuccia da fucile calibro 22 e della cocaina pronta per essere venduta. A questo punto è scattata la perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina, 8 grammi di sostanza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022)in stradaper un, gli agenti scoprono chein. È successo venerdì scorso. Ad essere arrestato un uomo di 35 anni, V. S, già noto alle forze dell’ordine. Leggi anche:, 16enne compra su internet un machete per farsi giustizia con i compagniin, arrestatoin strada dagli agenti del distretto San Paolo, l’uomo è stato trovato con in tasca una cartuccia da fucile calibro 22 e della cocaina pronta per essere venduta. A questo punto è scattata la perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina, 8 grammi di sostanza ...

