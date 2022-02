Roberto Fumagalli | primario al Niguarda | “Noi medici in trincea prima sceglievamo chi salvare | con i vaccini è arrivata la svolta”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Intervista al responsabile della Rianimazione all'ospedale di Milano: "Nel 2020 arrivavano pazienti in condizioni disperate. C’era ansia, non avevamo punti di riferimento. Ora i ricoveri sono scesi ed è tornata un po' di serenità"

Advertising

Massimiliana21 : RT @StefaniaFalone: Roberto Fumagalli, primario al Niguarda: “Noi medici in trincea prima sceglievamo chi salvare, con i vaccini è arrivata… - StefaniaFalone : Roberto Fumagalli, primario al Niguarda: “Noi medici in trincea prima sceglievamo chi salvare, con i vaccini è arri… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Fumagalli

La Repubblica

, a capo della Rianimazione del Niguarda di Milano, intervistato da Repubblica ricorda i primi giorni della pandemia in Italia, due anni fa: 'Malati in condizioni talmente gravi che, ...M55 " 1°Pedroncelli (Gp. Santi Nuova Olonio), 2° Marco Premoli (Atl. Paratico), 3° Oscar ... Team Brianza Lissone), 3° Chiara(I Bocia Verano B.) SF35 " 1° Antonia Giancaspero (...Rieccolo qui, Roberto Ogunseye a quattro mesi da un altro calcio di rigore ... Un pizzico di brivido nel momento della conclusione ma, fortunatamente, Ogunseye è riuscito a spiazzare Fumagalli: "Non ...Ma l’iter per allentare le ultime restrizioni è partito. Roberto Fumagalli, a capo della Rianimazione del Niguarda di Milano, intervistato da Repubblica ricorda i primi giorni della pandemia in Italia ...