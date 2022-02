Rihanna spegne 34 candeline | il suo primo compleanno da futura mamma

Leggi su vanityfair

(Di domenica 20 febbraio 2022) La pop star festeggia 34 anni in un momento speciale: in attesa delfiglio, frutto dell'amore con A$AP Rocky. Felice come non mai (da anni sognava un bebè) ma pronta a tornare alla musica il prima possibile: «I miei fan potrebbero uccidermi se avessero aspettato tutto questo tempo per una ninnananna»