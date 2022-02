(Di domenica 20 febbraio 2022) Unavoci più belle del panorama musicale internazionale., a un passo dal coronare il suo desiderio e diventare mamma,34oggi, 20 febbraio. E seppur ancora giovanissima, ha già alle sue spalle una grandiosa carriera che spazia dal palcoscenico come cantante, al grande schermo come attrice fino all’imprenditoria. La sua passione per il canto si è palesata fin da subito, grazie anche all’ascolto di unasue muse ispiratrici, la grande Whitney Houston. Quando ha appena 7inizia a mettere su il primo trio musicale con le sue compagne di scuola. La sua carriera però inizia a prendere forma dopo l’incontro con il produttore Evan Rogers. Il suo primo album, Music of the Sun, arriva nel 2005 e debutta nella classifica Billboard 200. Da lì la salita verso ...

Advertising

zazoomblog : Rihanna festeggia 34 anni: da sempre la regina delle classifiche - #Rihanna #festeggia #anni: #sempre -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna festeggia

Vanity Fair Italia

compie 34 anni, la festeggiamo con i suoi look più memorabili (almeno fin qui) di Barbara Rossetti I n dolce attesa del suo primo figlio con il musicista A$AP Rocky,in ......ha scritto 'Ecco come la gang (intende lei, il bebè in arrivo e il fidanzato, ndr ) è ... una ricorrenza osservata negli Stati Uniti d'America, Canada e Regno Unito (dove siperò in ...La popstar Robyn Rihanna Fenty festeggia 34 anni (li compie il 20 febbraio) tra musica e attività imprenditoriali nel mondo della moda e della bellezza. Con fortuna alterna: se la sua linea Fenty ...Ora che è iniziato il nuovo anno è tempo di festeggiare nuovi anniversari ed è per questo ... GOOD GIRL GONE BAD – RIHANNA I Navy non possono dimenticare che quest’anno cade l’anniversario dell’uscita ...