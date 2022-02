Riccardo Cocciante, i vent’anni del musical “Notre Dame de Paris” (Di domenica 20 febbraio 2022) Quest’anno il cantautore e regista Riccardo Cocciante festeggia l’anniversario del suo famigerato musical Notre Dame de Paris. Per l’occasione del ventennale, lo spettacolo tornerà in tournée da marzo per tutto l’anno, fino a dicembre. Gli inizi del musical L’idea originaria del musical nasce dal paroliere Luc Plamondon che scriveva la sceneggiatura, da Riccardo Cocciante, che scriveva le musiche e da David Clemente Zard, il produttore. Si tratta di un adattamento a musical del romanzo omonimo di Victor Hugo. Il 16 settembre 1998 l’opera debutta a Parigi con la regia di Gilles Maheu, il quale, seguendo i desideri dei due autori, anziché sviluppare l’azione prettamente come in un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Quest’anno il cantautore e registafesteggia l’anniversario del suo famigeratode. Per l’occasione del ventennale, lo spettacolo tornerà in tournée da marzo per tutto l’anno, fino a dicembre. Gli inizi delL’idea originaria delnasce dal paroliere Luc Plamondon che scriveva la sceneggiatura, da, che scriveva le musiche e da David Clemente Zard, il produttore. Si tratta di un adattamento adel romanzo omonimo di Victor Hugo. Il 16 settembre 1998 l’opera debutta a Parigi con la regia di Gilles Maheu, il quale, seguendo i desideri dei due autori, anziché sviluppare l’azione prettamente come in un ...

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Cocciante Mimma Gaspari, la pioniera ... il volume si spinge ad analizzare la musica di oggi e ospita una serie di interviste a personaggi del passato e del presente (Renzo Arbore, Claudio Baglioni, Caterina Caselli, Riccardo Cocciante, ...

√ Accadde nel rock, oggi 20 febbraio: Ian Brown, Riccardo Cocciante, Johnny Dorelli, Aldo Tagliapietra, Emidio Clementi, Kurt Cobain, Rihanna 1963: Nasce a Warrington, UK, Ian Brown, cantante e leader degli Stone Roses, poi solista. Avanti Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! 20 febbraio , Kurt Cobain , ...

Riccardo Cocciante: la sua anima più dura, meno romantica Rockol.it Riccardo Cocciante, i vent’anni del musical “Notre Dame de Paris” L’idea originaria del musical nasce dal paroliere Luc Plamondon che scriveva la sceneggiatura, da Riccardo Cocciante, che scriveva le musiche e da David Clemente Zard, il produttore. Si tratta di un ...

Buon compleanno Riccardo Cocciante: eccolo cantare "La canzone di Francesco" ai Telegatti Classe 1946, Riccardo Cocciante è nato il 20 febbraio a Saigon in Vietnam da padre italiano e madre francese. A undici anni tutta la sua famiglia si trasferisce in Italia dove il cantautore inizia a ...

