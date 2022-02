Reus ingiocabile | il Dortmund affonda il Gladbach 6-0

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 febbraio 2022) . Prestazione incredibile dell’attaccante giallonero Giornata perfetta per il Borussiache rifila sei reti al Borussia M’e allunga sul Bayer Leverkusen. Protagonista assoluto della partita è stato Marco, il quale ha segnato due rete, e fornito tre assist. 5 – Marcoverbuchte zum ersten Mal in seiner Karriere fünf Torbeteiligungen in einem Bundesligaspiel (2 Tore, 3 Assists). Außerdem ist er der erste @BVB-Spieler mit fünf Torbeteiligungen in einem BL-Spiel seit Pierre-Emerick Aubameyang im November 2016 gegen den HSV. Rekord. pic.twitter.com/SlwqC02miD— OptaFranz (@OptaFranz) February 20, 2022 Con il gol del cinque a zero, l’attaccante tedesco ha portato a nove le reti segnate in questo campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.