Regina Elisabetta, le precarie condizioni di Sua Maestà: non riesce a muoversi (Di domenica 20 febbraio 2022) Le condizioni di salute della Regina Elisabetta stanno tenendo in apprensione l’intero Regno Unito. Scopriamo insieme i dettagli Nel prossimo mese di aprile Sua Maestà festeggerà il novantaseiesimo compleanno. Mentre i preparativi per la celebrazione sono in corso d’opera, l’ultimo aggiornamento circa le sue condizioni di salute non è stato molto rassicurante. Anche per una donna forte e potente come lei quindi, il peso dell’età inizia a farsi sentire, con una serie di acciacchi che le impediscono di svolgere tutte le attività a cui vorrebbe partecipare. Regina Elisabetta II (Instagram)Come se ciò non bastasse, la Regina al momento si trova ad affrontare diversi grattacapi all’interno della sua famiglia. Quello che da molti veniva ... Leggi su topicnews (Di domenica 20 febbraio 2022) Ledi salute dellastanno tenendo in apprensione l’intero Regno Unito. Scopriamo insieme i dettagli Nel prossimo mese di aprile Suafesteggerà il novantaseiesimo compleanno. Mentre i preparativi per la celebrazione sono in corso d’opera, l’ultimo aggiornamento circa le suedi salute non è stato molto rassicurante. Anche per una donna forte e potente come lei quindi, il peso dell’età inizia a farsi sentire, con una serie di acciacchi che le impediscono di svolgere tutte le attività a cui vorrebbe partecipare.II (Instagram)Come se ciò non bastasse, laal momento si trova ad affrontare diversi grattacapi all’interno della sua famiglia. Quello che da molti veniva ...

