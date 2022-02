REGGINA-PORDENONE 2-0 | LE PAROLE DI MISTER MARCHETTO AL TERMINE DELLA GARA

(Di domenica 20 febbraio 2022) “Una grande occasione per tempo. Nel secondo, in particolare, abbiamo preso in mano il gioco. Siamo stati puniti dagli episodi, ma siamo ultimi e sta a noi farli girare dalla nostra parte”. La conferenza post partita diCarlo, che oggi ha sostituitoTedino. Powered by WPeMatico

... Brescia 43 Monza 41 Ascoli 39 Perugia 38 Frosinone, Benevento 37 Cittadella 35 Reggina 32 Como, Ternana 31 Parma 28 Spal 24 Alessandria 23 Cosenza 19 Crotone, Vicenza 14 Pordenone 12

LA CLASSIFICA: Cremonese 44, Lecce 43, Brescia 43, Pisa 42, Monza 41, Frosinone 37, Benevento 37, Perugia 37, Ascoli 36, Cittadella 35, Como 31, Reggina 29, Parma 28, Ternana 28, Alessandria 23, Spal ...