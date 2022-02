Reggiana-Grosseto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Reggiana-Grosseto sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sull’eventuale canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per la ventottesima giornata di Serie C 2021/2022. La capolista del girone B vuole restare tale ancora per almeno un’altra giornata e per farlo ospita la squadra penultima in classifica. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 17.30 di domenica 20 febbraio, diretta tv su Sky Sport 257 diretta streaming su Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sull’eventuale, l’e ladel match valido per la ventottesima giornata di. La capolista del girone B vuole restare tale ancora per almeno un’altra giornata e per farlo ospita la squadra penultima in classifica. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 17.30 di domenica 20 febbraio,tv su Sky Sport 257su Eleven Sports. SportFace.

Advertising

Calciodiretta24 : Reggiana - Grosseto: diretta live e risultato in tempo reale - ReggioPress : Reggiana, Diana: “Non facciamoci trovare impreparati col Grosseto”. VIDEO - TuttoRegia : Le probabili formazioni di #Reggiana vs #Grosseto - TuttoRegia : #Reggiana, mister Aimo Diana metti in guardia i granata sul #Grosseto: «Questa è la partita più difficile. Non abbi… - Jo_Reporter : Non c'è tempo di rifiatare, perché la #SerieC è già tornata. Tra oggi e domani, si scenderà in campo per la 28ª gio… -