Ragusa | le nuove segnalazioni della settimana

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 20 febbraio 2022)– Eccoci al consueto appuntamentole con le varie. Ci piace sottolineare che in esso diamo spazio e voce a quanti – forze politiche e consiliari, organizzazioni sindacali, comitati e associazioni civiche, associazioni imprenditoriali – compiono uno sforzo per lamentare criticità o proporre soluzioni o indicare correttivi. Il sindacatoFunzione pubblicaCisl die Siracusa lamenta che “mancano i medici nelle ambulanze e diventa più alta l’età media degli autisti soccorritori: insomma una situazione sempre più critica esistente nel sistema 118 delle province die siracusa in cui sono i cittadini ad essere penalizzati”. Il segretario generale dell’organizzazione sindacale Daniele Passanisi spiega “registriamo anomalie ...