(Di domenica 20 febbraio 2022)– Ospitiamo con piacere questo intervento del consigliere comunale di, Carmelo Anzaldo, che ricorda la data del 20 febbraio. “Oggi, 20 febbraio, si celebra ladele socio, delsocioassistenziale e del volontariato. Laè stata istituita con la legge 13 novembre 2020, n.155, “per onorare il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio delmedico,, socio, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da coronavirus”. La scelta del 20 febbraio non è casuale. E’ il giorno in cui a Codogno venne scoperto il “paziente uno” infettato dal virus Sars-CoV-2. ...

Advertising

quotidianodirg : #Politica #consigliereAnzaldo Ragusa, la giornata nazionale del personale sanitario - Leccezionaleit : Lecce-Crotone, Tuia e Ragusa titolari. Risolti i ballottaggi nell'11 iniziale di entrambe le squadre che si affront… - Virtusbo : Il pre partita di coach Lardo alla vigilia della sfida con Ragusa ?? - quotidianodirg : #Appuntamenti #ciridiamosu Giornata del risparmio energetico a Ragusa con i clown dottori - ragusaoggi : #ragusa | Giornata del Risparmio Energetico: anche con le risate di clown dottori 'Ci ridiamo sù' a Ragusa si riduc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragusa giornata

iL Meteo

... tra cui Elisa Balsamo (Trek - Segafredo) e Katia(Liv Racing Xstra), poi il gruppo ha proceduto compatto (perdendo pezzi, ovviamente) sulla prima salita di, l'Alto del Remolcador, ...... cinque gli ingressi nell'ultima. I soggetti sottoposti a isolamento domiciliare sono 247. 1.196 a Catania (176.117), 1.175 a Messina (94.521), 623 a Siracusa (70.639), 419 a(55.096),...gara valida per la 24^ giornata del campionato di Serie B, in programma alle ore 15.30 allo stadio 'Via Del Mare': Lecce: Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Helgason, Hjulmand, Majer; ...LECCE – Scelte di formazione fatte per Lecce e Crotone che si sfidano al “Via del Mare” per la 24ª giornata del campionato di Serie ... mentre in attacco il tridente vedrà esordire dal 1' Ragusa al ...