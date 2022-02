Quarta dose per immunodepressi a 4 mesi dalla terza, la circolare del ministero (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera alla Quarta dose di vaccino “nei soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria” non prima di 4 mesi dopo l’ultima ricevuta. E’ quanto stabilito da una circolare del ministero della Salute, che segue il parere della Cts dell’Aifa emanato del 18 febbraio. “Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale, indicherà la data di effettiva attuazione della nuova indicazione”, si legge nella nota congiunta di ministero, Iss, Css e Aifa, allegata alla circolare che prevede “ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido, è ... Leggi su italiasera (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera alladi vaccino “nei soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria” non prima di 4dopo l’ultima ricevuta. E’ quanto stabilito da unadeldella Salute, che segue il parere della Cts dell’Aifa emanato del 18 febbraio. “Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale, indicherà la data di effettiva attuazione della nuova indicazione”, si legge nella nota congiunta di, Iss, Css e Aifa, allegata allache prevede “ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido, è ...

