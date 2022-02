Quanto soldi sono costate al Coni le 17 medaglie delle Olimpiadi? Tutti i premi da pagare con gioia: cifre milionarie (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Italia ha concluso la sua avventura alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 con un bottino di 17 medaglie: 2 ori, 7 argenti, 8 bronzi. La nostra Nazione ha così concluso al 13mo posto nel medagliere “classico”, ovvero quello che conteggia primariamente il numero di titoli portati a casa. Il Bel Paese è invece nono nel medagliere “all’americana”, dove a ricoprire il rilievo principale è il numero di podi complessivi. Si è conquistata almeno una medaglia in otto sport diversi. A spiccare è il trionfo nel curling doppio misto, dove Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno firmato un’autentica impresa. Rimarchevole anche la conferma d’oro di Arianna Fontana sui 500 metri nello short track, diventata l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi dopo i tre sigilli in Cina. Non vanno dimenticate le doppie gioie di ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Italia ha concluso la sua avventura alleInvernali di Pechino 2022 con un bottino di 17: 2 ori, 7 argenti, 8 bronzi. La nostra Nazione ha così concluso al 13mo posto nelre “classico”, ovvero quello che conteggia primariamente il numero di titoli portati a casa. Il Bel Paese è invece nono nelre “all’americana”, dove a ricoprire il rilievo principale è il numero di podi complessivi. Si è conquistata almeno una medaglia in otto sport diversi. A spiccare è il trionfo nel curling doppio misto, dove Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno firmato un’autentica impresa. Rimarchevole anche la conferma d’oro di Arianna Fontana sui 500 metri nello short track, diventata l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi dopo i tre sigilli in Cina. Non vanno dimenticate le doppie gioie di ...

