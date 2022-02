Quanto costano 30 secondi di spot pubblicitario durante il Super Bowl | la cifra da capogiro

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 20 febbraio 2022) Lo scorso 14 febbraio è andato in scena ilLVI, la finale del campionato della National Football League, l’evento sportivo più seguito dagli americani che spesso conquista anche il resto del mondo. L’edizione che si è appena conclusa ha avuto come palcoscenico il SoFi Stadium di Los Angeles, dove a vincere sono stati proprio i padroni di casa, i Los Angeles Rams. I californiani hanno trionfato per 23-20 contro i Cincinnati Bengals. L’edizione del2022 è stata da record per il numero di spettatori ma anche per gli incassi generati daglipubblicitari. Il campionato NFL continua a crescere e si conferma uno dei campionati più ricchi del mondo e del resto si sa che lo sport è spesso sinonimo anche di introiti.costa uno...