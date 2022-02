PSG, rischio sanzione per Verratti e Leonardo (Di domenica 20 febbraio 2022) . Il centrocampista e il ds del PSG hanno attaccato l’arbitro al termine di Nantes PSG Secondo L’Equipe, Marco Verratti e Leonardo, rispettivamente centrocampista e direttore sportivo del Paris Saint-German, rischiano una grave sanzione, per aver, al termine della netta sconfitta contro il Nantes, rivolto critiche pesanti all’arbitro. Quest’utimo secondo loro, ha commesso errori gravi, indirizzando il risultato a sfavore del PSG. Sempre secondo il quotidiano francese la palla passa ora, non alla commissione disciplinare, bensì al Consiglio Nazionale dell’etica della Federcalcio francese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) . Il centrocampista e il ds del PSG hanno attaccato l’arbitro al termine di Nantes PSG Secondo L’Equipe, Marco, rispettivamente centrocampista e direttore sportivo del Paris Saint-German, rischiano una grave, per aver, al termine della netta sconfitta contro il Nantes, rivolto critiche pesanti all’arbitro. Quest’utimo secondo loro, ha commesso errori gravi, indirizzando il risultato a sfavore del PSG. Sempre secondo il quotidiano francese la palla passa ora, non alla commissione disciplinare, bensì al Consiglio Nazionale dell’etica della Federcalcio francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

