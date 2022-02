Probabili formazioni Verona-Venezia: ventisettesima giornata Serie A 2021/2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Verona-Venezia, match della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 15 di domenica 27 febbraio e la partita potrà essere seguita in diretta su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Scopriamo insieme l’evolversi del match. Verona – Barak e Caprari alle spalle di Simeone. Tameze e Ilic pronti ad agire a centrocampo mentre Faraoni e Lazovic agiranno sulle fasce. Venezia – Aramu, Henry e Okekere pronti dal 1?. Anche Busio torna dalla squalifica e si riprende la maglia a centrocampo. Le Probabili formazioni Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15 di domenica 27 febbraio e la partita potrà essere seguita in diretta su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Scopriamo insieme l’evolversi del match.– Barak e Caprari alle spalle di Simeone. Tameze e Ilic pronti ad agire a centrocampo mentre Faraoni e Lazovic agiranno sulle fasce.– Aramu, Henry e Okekere pronti dal 1?. Anche Busio torna dalla squalifica e si riprende la maglia a centrocampo. Le(3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; ...

