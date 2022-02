Probabili formazioni Chelsea-Lille: andata ottavi Champions League 2021/2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Chelsea-Lille, match dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A Stamford Bridge fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 22 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale dal 1? di gioco. Chelsea – Spazio al 4-3-3 con Havertz, Lukaku e Pulisic. Out Chilwell, da valutare Mount. Lille – David e Yilmaz pronti ad agire al centro dell’attacco. Botman e Fonte guidano la difesa. Da valutare Renato Sanches. Le Probabili formazioni Chelsea (4-3-3): Mendy; Thiago Silva, Rüdiger, Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Alonso; ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ledi, match dell’deglidi finale di. A Stamford Bridge fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 22 febbraio. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale dal 1? di gioco.– Spazio al 4-3-3 con Havertz, Lukaku e Pulisic. Out Chilwell, da valutare Mount.– David e Yilmaz pronti ad agire al centro dell’attacco. Botman e Fonte guidano la difesa. Da valutare Renato Sanches. Le(4-3-3): Mendy; Thiago Silva, Rüdiger, Christensen; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Alonso; ...

Advertising

infoitsport : Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni: Gasp senza attacco. C’è Piatek - Dalla_SerieA : Serie A, probabili formazioni della 26ª giornata: le ultime - - infoitsport : PRIMAVERA 1 - AS Roma vs AC Milan: le probabili formazioni - ilveggente_it : ?? #SERIEB #Brescia Vs #Frosinone e #Como Vs #Cosenza sono due partita della ventiquattresima giornata di Serie B c… - ilveggente_it : ?? #SERIEB #Lecce Vs #Crotone e #Cittadella Vs #Benevento sono due partita della ventiquattresima giornata di Serie… -