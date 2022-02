Probabili formazioni Cagliari-Napoli: ventiseiesima giornata Serie A 2021/2022 (Di domenica 20 febbraio 2022) Le Probabili formazioni di Cagliari-Napoli, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 19:00 di lunedì 21 febbraio nella cornice dell’Unipol Domus. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn. Cagliari – Pereiro alle spalle di Joao Pedro: questa la chiave trovata da Mazzarri. Panchina per Pavoletti e Keita. Bellanova e Lykogiannis sulle fasce. Napoli – Osimhen dal 1? con Elmas, Zielinski e Insigne sulla trequarti. Anguissa infortunto, Demme in coppia con Fabian Ruiz. Le Probabili formazioni Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Altare, Ceppitelli; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 19:00 di lunedì 21 febbraio nella cornice dell’Unipol Domus. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn.– Pereiro alle spalle di Joao Pedro: questa la chiave trovata da Mazzarri. Panchina per Pavoletti e Keita. Bellanova e Lykogiannis sulle fasce.– Osimhen dal 1? con Elmas, Zielinski e Insigne sulla trequarti. Anguissa infortunto, Demme in coppia con Fabian Ruiz. Le(3-5-1-1): Cragno; Goldaniga, Altare, Ceppitelli; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, ...

