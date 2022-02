Pro Vercelli-Renate, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Silvio Piola va in scena Pro Vercelli-Renate, interessante sfida d’alta classifica fra i piemontesi, intenzionati a fare punti per consolidare il proprio posto in top ten, e i lombardi, impegnati da settimane in un duro testa a testa per il terzo posto con la Feralpisalò. Il via al match, che vale la 28esima giornata del Girone A di Serie C, è in programma alle ore 14:30 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa sembrano essersi ripresi definitivamente dal brutto periodo di novembre, ma continuano a faticare nel trovare continuità alle vittorie. Nelle ultime 9 gare, infatti, la squadra di Lerda ha perso una sola volta (1-0 sul campo del Südtirol) e vinto 4 volte, l’ultima delle quali mercoledì contro la Feralpisalò (0-3). Fra un successo e l’altro, però, le bianche casacche trovano troppo spesso dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Silvio Piola va in scena Pro, interessante sfida d’alta classifica fra i piemontesi, intenzionati a fare punti per consolidare il proprio posto in top ten, e i lombardi, impegnati da settimane in un duro testa a testa per il terzo posto con la Feralpisalò. Il via al match, che vale la 28esima giornata del Girone A diC, è in programma alle ore 14:30 di oggi. Il momento delle due squadre I padroni di casa sembrano essersi ripresi definitivamente dal brutto periodo di novembre, ma continuano a faticare nel trovare continuità alle vittorie. Nelle ultime 9 gare, infatti, la squadra di Lerda ha perso una sola volta (1-0 sul campo del Südtirol) e vinto 4 volte, l’ultima delle quali mercoledì contro la Feralpisalò (0-3). Fra un successo e l’altro, però, le bianche casacche trovano troppo spesso dei ...

