Prima la Cina. Colby spiega la sfida dell’Indo-Pacifico (Di domenica 20 febbraio 2022) Qual è la migliore strategia di Difesa per l’America? In altre parole, per quali ragioni gli Stati Uniti dovrebbero prepararsi a combattere, e come dovrebbero prepararsi le forze armate americane per combattere queste guerre? Dal momento che queste domande riguardano la vita, la morte e perdite di grandi entità, non è possibile rispondere correttamente senza un senso chiaro degli obiettivi che una simile guerra dovrebbe perseguire. Per molti anni queste domande non sono state percepite come urgenti né sono state affrontate. Dopo il collasso dell’Unione sovietica, gli Stati Uniti erano talmente più potenti di qualsiasi altro rivale al punto da poter battere qualunque avversario per qualunque tipo di interesse fosse stato conteso. Certo, forse gli Stati Uniti non sarebbero stati in grado di prendere di mira Pechino o Mosca senza soffrire un contraccolpo nucleare, ma non avevano motivo di ... Leggi su formiche (Di domenica 20 febbraio 2022) Qual è la migliore strategia di Difesa per l’America? In altre parole, per quali ragioni gli Stati Uniti dovrebbero prepararsi a combattere, e come dovrebbero prepararsi le forze armate americane per combattere queste guerre? Dal momento che queste domande riguardano la vita, la morte e perdite di grandi entità, non è possibile rispondere correttamente senza un senso chiaro degli obiettivi che una simile guerra dovrebbe perseguire. Per molti anni queste domande non sono state percepite come urgenti né sono state affrontate. Dopo il collasso dell’Unione sovietica, gli Stati Uniti erano talmente più potenti di qualsiasi altro rivale al punto da poter battere qualunque avversario per qualunque tipo di interesse fosse stato conteso. Certo, forse gli Stati Uniti non sarebbero stati in grado di prendere di mira Pechino o Mosca senza soffrire un contraccolpo nucleare, ma non avevano motivo di ...

