Prima di Vite al Limite era irriconoscibile: oggi è così, ma stenterete a crederci (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo aver partecipato a Vite al Limite si mostra in tutta la sua bellezza, ma Prima del programma era irriconoscibile: resterete sotto choc. Siamo rimasti anche noi completamente senza parole quando l'abbiamo rintracciata su Facebook. Ed quando abbiamo scoperto come è cambiata dopo Vite al Limite. Questa è, senza alcun dubbio, una delle più sconvolgenti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

