PresaDiretta | puntata dedicata al nostro rapporto con gli animali domestici

ROMA – La terza puntata di PresaDiretta, dedicata al nostro rapporto con gli animali domestici, lunedì 21 febbraio, in prima serata su Rai 3. Erano i nostri migliori amici, cani e gatti, oggi li amiamo figli. E attorno alla cura degli animali da compagnia c'è un giro d'affari che vale 200 miliardi di euro all'anno. Sono entrati nelle nostre vite e abbiamo sempre più bisogno di loro, ma cosa c'è dietro l'amore per gli animali domestici? In Italia ci sono oggi più animali domestici che persone: 62 milioni contro 59, la pet economy cresce del 5 per cento ogni anno e non conosce crisi. Solo il cibo per cani e gatti, nel nostro Paese, muove 2,4 miliardi di euro.

