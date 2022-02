Premier League Karate, l’Italia colleziona 3 medaglie: oro alla Mangiacapra (Di domenica 20 febbraio 2022) Fujairah – La giornata di finali della Premier League di Fujairah si chiude con tre splendide medaglie per la nazionale italiana. La più bella e la più pregiata è di Alessandra Mangiacapra, nei -61 kg, che ha vinto la sua prima medaglia nel circuito Karate 1 – Premier League. È un grande oro, conquistato battendo in finale la vicecampionessa del mondo in carica, l’ucraina Anita Serogina sul risultato di 2-0. Silvia Semeraro (foto@Fijlkam) Silvia Semeraro si è invece messa l’argento al collo. Dopo aver battuto la campionessa olimpica in carica ieri pomeriggio, questa mattina se l’è vista con la vicecampionessa olimpica e campionessa del mondo in carica, l’azera Irina Zaretska. Purtroppo, ad avere la meglio è stata l’ormai eterna rivale e Silvia è salita dunque sul ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 20 febbraio 2022) Fujairah – La giornata di finali delladi Fujairah si chiude con tre splendideper la nazionale italiana. La più bella e la più pregiata è di Alessandra, nei -61 kg, che ha vinto la sua prima medaglia nel circuito1 –. È un grande oro, conquistato battendo in finale la vicecampionessa del mondo in carica, l’ucraina Anita Serogina sul risultato di 2-0. Silvia Semeraro (foto@Fijlkam) Silvia Semeraro si è invece messa l’argento al collo. Dopo aver battuto la campionessa olimpica in carica ieri pomeriggio, questa mattina se l’è vista con la vicecampionessa olimpica e campionessa del mondo in carica, l’azera Irina Zaretska. Purtroppo, ad avere la meglio è stata l’ormai eterna rivale e Silvia è salita dunque sul ...

Advertising

capuanogio : Assist di #Kulusevski, gol di #Kane. Minuto numero 95 e #Tottenham vince 3-2 in casa del #ManCity. #Kulusevski un… - SkySport : Brentford, standing ovation per Eriksen al Community Stadium ? - vannuccidavide : RT @AzzoJacopo: Sembrava irripetibile la stagione 2018-2019, ma Liverpool e City si stanno nuovamente spingendo oltre. Per vincere il camp… - dennis_izzo : Premier League: Conte beffa Guardiola, lotta al titolo riaperta? - vocidicitta : Nuovo articolo: Premier League: Conte beffa Guardiola, lotta al titolo riaperta? -