Premier League 2021/2022, lo United s’incarta ma risorge: è 2-4 a Leeds (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Manchester United trionfa ad Elland Road nella sfida valida per la ventiseiesima giornata della Premier League 2021/2022. Uno stoico Leeds cade per 2-4 dopo aver rimontato addirittura uno svantaggio di due gol. Sembrava tutto facile, infatti, per i Red Devils al termine del primo tempo, chiuso ottimamente grazie alle reti di Maguire e Bruno Fernandes. Nelle ripresa, però, c’è stata la grandissima reazione della formazione di casa. Prima è arrivato il gol di Rodrigo, che con il suo tiro cross velenosissimo ha beffato De Gea. Un minuto dopo Raphinha ha ribadito in porta un cross basso proveniente dalla sinistra trovando impattando il match. Nel finale, però, è emersa la maggior qualità degli uomini di Rangnick, che sono riusciti a prevalere grazie al sinistro di Fred e al gol di ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Manchestertrionfa ad Elland Road nella sfida valida per la ventiseiesima giornata della. Uno stoicocade per 2-4 dopo aver rimontato addirittura uno svantaggio di due gol. Sembrava tutto facile, infatti, per i Red Devils al termine del primo tempo, chiuso ottimamente grazie alle reti di Maguire e Bruno Fernandes. Nelle ripresa, però, c’è stata la grandissima reazione della formazione di casa. Prima è arrivato il gol di Rodrigo, che con il suo tiro cross velenosissimo ha beffato De Gea. Un minuto dopo Raphinha ha ribadito in porta un cross basso proveniente dalla sinistra trovando impattando il match. Nel finale, però, è emersa la maggior qualità degli uomini di Rangnick, che sono riusciti a prevalere grazie al sinistro di Fred e al gol di ...

