Prelievo bancomat, cosa cambia col nuovo limite di contanti? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alcune forze politiche spingono per far cambiare il tetto massimo di pagamento in contanti. cosa accade per i prelievi al bancomat? A partire dal 1° gennaio 2022 il tetto massimo per i pagamenti in contanti all'interno delle attività commerciali è di 999,99 euro, appena sotto le mille euro. La decisione di abbassare il tetto massimo L'articolo proviene da Consumatore.com.

omicron54 : @ilruttosovrano Si organizza bus ogni domenica per Lugano, bancomat su bus, prelievo garantito, mostrare foto dell'… - Mirandola59 : RT @anitablanco3: @Devisu__Carlo Il limite di prelievo al bancomat non è cambiato.....di cosa stiamo parlando ???????????????????? - anitablanco3 : @Devisu__Carlo Il limite di prelievo al bancomat non è cambiato.....di cosa stiamo parlando ???????????????????? - GustavoMichele6 : @pablo__liberal @FratellidItalia @GiorgiaMeloni No, non è un refuso: il modello seguito da alcuni paesi del nord Eu… - Tempo_di_Carpi : Diritto al rimborso in caso di furto del Bancomat e prelievo non autorizzato -