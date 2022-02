Pratola Serra, ecco buoni spesa e contributi per il sostegno alle famiglie (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPratola Serra (Av) – Sono in corso di erogazione, presso il comune di Pratola Serra, i “buoni spesa” e i contributi per il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo a valere sul “Fondo emergenza Covid” e sul “Fondo solidarietà alimentare”. Nelle scorse settimane, infatti, gli uffici dell’Ente hanno approvato gli elenchi dei cittadini e dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale ammessi a godere dei benefici (ai quali hanno avuto accesso i nuclei familiari con ISEE ricompreso tra 0 e 10.633 euro e, a seguire, tra 0 e 13.300, con priorità per le famiglie in cui sono presenti persone con ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Sono in corso di erogazione, presso il comune di, i “” e iper ilin condizioni di disagio grazierisorse messe a disposizione dal Governo a valere sul “Fondo emergenza Covid” e sul “Fondo solidarietà alimentare”. Nelle scorse settimane, infatti, gli uffici dell’Ente hanno approvato gli elenchi dei cittadini e dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale ammessi a godere dei benefici (ai quali hanno avuto accesso i nuclei familiari con ISEE ricompreso tra 0 e 10.633 euro e, a seguire, tra 0 e 13.300, con priorità per lein cui sono presenti persone con ...

