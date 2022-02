Porcelli: “Per il futuro di Ardea, basta con la politica dei veti incrociati e no agli impresentabili” (Di domenica 20 febbraio 2022) Ardea – “L’abnorme numero di astensioni alle elezioni degli ultimi anni, a qualunque livello, chiarisce bene quale livello di credibilità abbia la politica vecchio stampo, quella dei partiti e partitini messi in campo solo per operazioni di pressione che nulla hanno a che vedere col bene della collettività”. L’analisi è di Mauro Porcelli, referente esterno dell’omonima lista civica, in campo alle prossime amministrative. “Parlare di ‘armata brancaleone’ riferendosi alle liste civiche – sottolinea Porcelli – vuol dire non aver capito il senso del cambiamento di questi tempi, non riconoscere il fallimento di certa politica fatta di veti e interessi personali, né aver compreso la voglia di cambiamento nel Paese. Vuol dire fare affidamento, con una certa miope arroganza, su percentuali ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 20 febbraio 2022)– “L’abnorme numero di astensioni alle elezioni degli ultimi anni, a qualunque livello, chiarisce bene quale livello di credibilità abbia lavecchio stampo, quella dei partiti e partitini messi in campo solo per operazioni di pressione che nulla hanno a che vedere col bene della collettività”. L’analisi è di Mauro, referente esterno dell’omonima lista civica, in campo alle prossime amministrative. “Parlare di ‘armata brancaleone’ riferendosi alle liste civiche – sottolinea– vuol dire non aver capito il senso del cambiamento di questi tempi, non riconoscere il fallimento di certafatta die interessi personali, né aver compreso la voglia di cambiamento nel Paese. Vuol dire fare affidamento, con una certa miope arroganza, su percentuali ...

