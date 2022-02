Polemiche per il gol annullato a Malinovskyi, Atalanta in silenzio stampa (Di domenica 20 febbraio 2022) Prosegue il silenzio stampa dell’Atalanta anche al termine della partita persa in trasferta sul campo della Fiorentina. Dopo che Gasperini non aveva parlato ai margini delle gare contro Fiorentina (in Coppa Italia) e Juventus, si sono uniti al coro di protesta anche i dirigenti nerazzurri. Inaccettabile quello che sta succedendo sul campo ai danni della società, secondo i vertici societari. L’oggetto della discussione questa volta è stato il gol del pareggio annullato a Ruslan Malinovskyi per un fuorigioco di Hateboer che secondo il direttore di gara Doveri ha partecipato attivamente all’azione con un blocco su Biraghi. La decisione dell’arbitro è stata presa con disappunto dal tecnico bergamasco che ha manifestato tutta la sua rabbia ed è stato espulso poco dopo. Discussioni arbitrali a parte, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 20 febbraio 2022) Prosegue ildell’anche al termine della partita persa in trasferta sul campo della Fiorentina. Dopo che Gasperini non aveva parlato ai margini delle gare contro Fiorentina (in Coppa Italia) e Juventus, si sono uniti al coro di protesta anche i dirigenti nerazzurri. Inaccettabile quello che sta succedendo sul campo ai danni della società, secondo i vertici societari. L’oggetto della discussione questa volta è stato il gol del pareggioa Ruslanper un fuorigioco di Hateboer che secondo il direttore di gara Doveri ha partecipato attivamente all’azione con un blocco su Biraghi. La decisione dell’arbitro è stata presa con disappunto dal tecnico bergamasco che ha manifestato tutta la sua rabbia ed è stato espulso poco dopo. Discussioni arbitrali a parte, ...

