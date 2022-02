"Poi fa lo stesso...". Ed è gelo tra Paola Ferrari e la Fagnani (Di domenica 20 febbraio 2022) Francesca Fagnani a Belve torchia Paola Ferrari rimettendole davanti alcune sue vecchie dichiarazioni rilasciate su altre donne famose Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 febbraio 2022) Francescaa Belve torchiarimettendole davanti alcune sue vecchie dichiarazioni rilasciate su altre donne famose

Advertising

marcocappato : C'è un medico che aiuterà 'Mario' SE e QUANDO vorrà terminare la vita. E' lo stesso medico che, per aver aiutato We… - F7derico : @MarcoR222 Non è un discorso di vincere o perdere che ci può stare, è l’atteggiamento spocchioso e scazzato che a m… - mattizumbissimo : Mi basterebbe sapere che esisti Che è lo stesso il profumo che indossi E se non mi conoscessi farei come ho fatto D… - NienteQ : @europainitalia @italy_exit Qui qualcuno mente, o sono i ns politici o l'Europa. Vi metto tutti nello stesso cesto… - araccontarlo : @LaVeritaWeb @MichelaRoi Il fatto stesso che siete voi a scrivere, ma fa capire che state raccontando un sacco di m… -