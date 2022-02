Playoff Qatar 2022, Gravina sullo stop della Serie A: “Se ne discute da tempo…” (Di domenica 20 febbraio 2022) La notizia è nell’aria da un po’ e oggi è arrivato anche il commento del presidente della Figc Gabriele Gravina, che è intervenuto sull’ipotesi di “mettere in stand-by” la Serie A per favorire la preparazione della nazionale italiana in vista dei Playoff del Mondiale. Mancini, Nazionale, FirenzeNel corso della trasmissione in onda sulla Rai 90° Minuto, Gravina si è espresso così a riguardo: “della possibilità di rinviare una giornata di campionato per dare qualche giorno in più all’Italia se ne parla da diverso tempo, anche se ad oggi non c’è ancora stata una richiesta scritta. La Nazionale avrebbe bisogno di più tempo per preparare la sfida“. “Per il rinvio la vedo complicata – ha aggiunto – ma si potrebbe pensare di organizzarsi con qualche ... Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) La notizia è nell’aria da un po’ e oggi è arrivato anche il commento del presidenteFigc Gabriele, che è intervenuto sull’ipotesi di “mettere in stand-by” laA per favorire la preparazionenazionale italiana in vista deidel Mondiale. Mancini, Nazionale, FirenzeNel corsotrasmissione in onda sulla Rai 90° Minuto,si è espresso così a riguardo: “possibilità di rinviare una giornata di campionato per dare qualche giorno in più all’Italia se ne parla da diverso tempo, anche se ad oggi non c’è ancora stata una richiesta scritta. La Nazionale avrebbe bisogno di più tempo per preparare la sfida“. “Per il rinvio la vedo complicata – ha aggiunto – ma si potrebbe pensare di organizzarsi con qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Qatar Italia - Macedonia, il primo playoff a Palermo. Ad Agrigento si organizza la trasferta La n azionale di Roberto Mancini giocherà la prima sfida dei playoff per andare in Qatar 2022 a Palermo il 24 marzo, alle 20.45. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. La Figc ha scelto lo stadio 'Renzo Barbera': 'Ci siamo ...

Pellegrini: 'La fascia è una responsabilità. Mourinho trasmette qualcosa che non hai' ... A me piacerebbe anche seguire Lorenzo in Qatar e portare i bambini con me, non ci sono mai stata. ... Per quanto mi riguarda, i playoff sono uno stimolo: marzo può essere un'occasione per riprendermi ...

FIGC FIGC Gravina: “Rinvio Serie A per la Nazionale? Ne parleremo con le società” Gabriele Gravina ha parlato della possibilità di dare qualche giorno in più alla Nazionale di Roberto Mancini per preparare al meglio i playoff per Qatar 2022. In questo caso, si dovrebbe pensare e ...

Capello sull'Italia: "Sì allo stop del campionato, non andare in Qatar sarebbe un disastro" Nel corso della lunga intervista concessa a Il Mattino, Fabio Capello parla anche della possibile pausa del campionato per dare qualche giorno in più alla Nazionale in vista dei playoff ... non ...

