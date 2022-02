Pizzeria cerca personale | ' Anche svogliato e maleducato' L' annuncio fa il giro dei social

(Di domenica 20 febbraio 2022) In ristoranti, bar e pizzerie non bastavano il Covid e le relative chiusure: ora a metterli in difficoltà c'èl'assenza o la difficoltà nel reperire. E un ristoratore pugliese, con un ...

titolare della pizzeria 'I Paladini' insieme al fratello Stefano, nel quartiere Stadio. «Cerco personale che non sappia fare nulla, va bene anche svogliato maleducato e di qualsiasi presenza.