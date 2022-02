Pittoni (Lega): “La stabilizzazione dei precari è fondamentale per la tenuta del sistema scolastico. Il Ministero si faccia carico della questione” (Di domenica 20 febbraio 2022) "Nell'attuale legislatura succede che anche in piena crisi pandemica la stabilizzazione del corpo docente (fondamentale per la tenuta del sistema) passi da prove concorsuali che sembrano studiate apposta per non superarle, numeri palesemente insufficienti e tempi biblici". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 20 febbraio 2022) "Nell'attuale legislatura succede che anche in piena crisi pandemica ladel corpo docente (per ladel) passi da prove concorsuali che sembrano studiate apposta per non superarle, numeri palesemente insufficienti e tempi biblici". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Pittoni (Lega): “La stabilizzazione dei precari è fondamentale per la tenuta del sistema scolastico. Il Ministero s… - mariopittoni : Gps, Pittoni (Lega): riproporremo norma per garantire l’aggiornamento nel 2022 - PoliticaNewsNow : Scuola, Pittoni (Lega): 'Aggiornamento graduatorie supplenze nel Sostegni ter' - LavoroLazio_com : Scuola, Pittoni (Lega): 'Aggiornamento graduatorie supplenze nel Sostegni ter' 'Riproporremo nel decreto Sostegni… - GazzettaDellaSc : Gps, Pittoni (Lega): riproporremo norma per garantire l’aggiornamento nel 2022 -