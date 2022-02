PIERLUIGI DIACO NELL’ESTATE DI RAI1. E DA SETTEMBRE AL POSTO DEL SOPPRESSO DETTO FATTO? (Di domenica 20 febbraio 2022) Grandi manovre in vista dei palinsesti estivi e con un occhio già proiettato alla prossima stagione televisiva. Uno dei protagonisti sarà PIERLUIGI DIACO. Il giornalista, conduttore e opinionista dovrebbe tornare nel pomeriggio estivo di RAI1 con un nuovo talk show e da SETTEMBRE potrebbe sostituire DETTO FATTO, già da tempo finito nel mirino dei vertici Rai per troppi costi e pochi ascolti. Andiamo in ordine cronologico. Da giugno DIACO, a quanto riporta Dagospia, tornerà su RAI1 dopo ha già condotto due edizioni di “Io e Te“. Un programma ricordato più per le sfuriate del conduttore contro i malcapitati di turno che per altro. Il nuovo programma, presumibilmente un talk show, si intitolerà “Signora Mia” (titolo provvisorio). “Il Pranzo è Servito” ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 20 febbraio 2022) Grandi manovre in vista dei palinsesti estivi e con un occhio già proiettato alla prossima stagione televisiva. Uno dei protagonisti sarà. Il giornalista, conduttore e opinionista dovrebbe tornare nel pomeriggio estivo dicon un nuovo talk show e dapotrebbe sostituire, già da tempo finito nel mirino dei vertici Rai per troppi costi e pochi ascolti. Andiamo in ordine cronologico. Da giugno, a quanto riporta Dagospia, tornerà sudopo ha già condotto due edizioni di “Io e Te“. Un programma ricordato più per le sfuriate del conduttore contro i malcapitati di turno che per altro. Il nuovo programma, presumibilmente un talk show, si intitolerà “Signora Mia” (titolo provvisorio). “Il Pranzo è Servito” ...

