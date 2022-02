Piatek spinge la Fiorentina in zona Europa. Rabbia Atalanta su Doveri

(Di domenica 20 febbraio 2022) Rocco Commisso vince il primo derby americano e laentra prepotentemente in. Ma l'protesta ancora con arbitro e Var per il pari di Malinovskyi annullato. In un primo ...

La Gazzetta dello Sport

L'equilibrio è caduto all'11' della ripresa, quandoha trafitto Musso su assist di Gonzalez. Poi la partita si è incendiata quando Malinovskyi ha pareggiato con un gran tiro dal limite, ma l'...Al 13 Gonzalez entra in area e punta a rete ma Reca loe lo atterra. Il rigore è netto per l'arbitro e per il Var.va sul dischetto ma il suo tiro finisce sul palo. Dopo la sfuriata ...Gasperini espulso dopo il goal annullato a Malinovskyi La Fiorentina si aggiudica il lunch match del 26° turno di Serie A e piega di misura l'Atalanta grazie alla zampata di Piatek ad inizio ripresa, ...Segna ancora Piatek: è il quinto giol in maglia viola ... peccato perchè era diffidato e salterà la trasferta col Sassuolo. ZAPPACOSTA – La spinta di Italiano, sempre al limite del suo rettangolo, ...