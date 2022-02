Phisikk du role – Covid | eppur si muore

(Di domenica 20 febbraio 2022) Capisco che comunicare l’emergenza è una responsabilità grave che comporta parecchio di più che il solo rispetto dei codici deontologici dei giornalisti: non è soltanto una questione di riguardo della platea colpita dall’informazione, della convergenza con l’azione della pubblica autorità impegnata a contrastarla. Capisco che, dopo due anni di pandemia, dopo lockdown stranianti, mascherine incollate in faccia fino a segnare rughe aggiuntive oltre quelle di spettanza, smart working, dad, onanismi compulsivi in case chiuse, saluti non più con una schietta stretta di mano ma con il gesto ostile di un pugno, il pubblico abbia bisogno di spruzzatine di rosa liofilizzato piuttosto che reiterazioni orrorifiche, che già tra Ucraina e inflazione galoppante bastano e avanzano più dei film di Dracula. Però… Però vedere quelle facce festanti che in tv ti raccontano che tutto sta andando alla ...

