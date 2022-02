"Perché la Meloni non è venuta". Calenda spiazza la Annunziata: il retroscena velenoso sul congresso (Di domenica 20 febbraio 2022) Il congresso di Azione ha riscosso un certo successo tra le forze di centro e di sinistra, ma ha visto anche la partecipazione di Giancarlo Giorgetti a nome della Lega. Allo stesso tempo, però, Carlo Calenda ha fatto una scelta netta: quella di non invitare nessuno del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia. Una questione di “valori diversi”, stando a quanto dichiarato dal leader di Azione a Lucia Annunziata nel corso di Mezz'ora in più. “Matteo Salvini non è venuto ma c'era Giorgetti, mentre Giorgia Meloni - ha spiegato Calenda - non l'ho invitata Perché ho fatto la scelta di invitare partiti con cui c'è un dialogo. Quindi per Fdi e M5s massimo rispetto personale, ma si tratta di una questione politica”. La giornalista di Rai3 gli ha fatto notare che ha fatto una promessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Ildi Azione ha riscosso un certo successo tra le forze di centro e di sinistra, ma ha visto anche la partecipazione di Giancarlo Giorgetti a nome della Lega. Allo stesso tempo, però, Carloha fatto una scelta netta: quella di non invitare nessuno del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia. Una questione di “valori diversi”, stando a quanto dichiarato dal leader di Azione a Lucianel corso di Mezz'ora in più. “Matteo Salvini non è venuto ma c'era Giorgetti, mentre Giorgia- ha spiegato- non l'ho invitataho fatto la scelta di invitare partiti con cui c'è un dialogo. Quindi per Fdi e M5s massimo rispetto personale, ma si tratta di una questione politica”. La giornalista di Rai3 gli ha fatto notare che ha fatto una promessa ...

