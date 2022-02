Perché Arden Cho ha detto di no al film di “Teen Wolf” e perché Dylan O’Brien l’ha appoggiata

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il ritorno del cast diha immediatamente acceso gli animi sul web ma, al tempo stesso, ha anche portato a galla un clima di tensione. Paramount+ ha annunciato che alcuni personaggi molto amati non torneranno per ile tra questi spunta anche Kira, il personaggio interpretato daCho. L’attrice avrebbe rifiutato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

basma_tozun : RT @legendarysrobin: ricordandovi di piratare il film di teen wolf perché arden cho sin dai tempi è stata bullizzata da attori del cast + q… - saranotsara_ : RT @legendarysrobin: ricordandovi di piratare il film di teen wolf perché arden cho sin dai tempi è stata bullizzata da attori del cast + q… - quellazia : onestamente, la delusione maggiore mi viene da Holland, Shelley e Crystal perché loro dovrebbero essere le prime a… - noslutruly : @NellosHeart @verotile_ si arden so che la trattavano male (addirittura ho scoperto che ian bohen criticava le sue… - deijasulmonte : RT @legendarysrobin: ricordandovi di piratare il film di teen wolf perché arden cho sin dai tempi è stata bullizzata da attori del cast + q… -

Cho non sarà nel film di Teen Wolf Come riporta Deadline , pare cheCho avesse delle riserve nei confronti di Teen Wolf che risalgono ai tempi ...