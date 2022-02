Per Sarri è già Lazio-Napoli, spunta la rivelazione in diretta: “Spero che…” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del posticipo serale pareggiato per 1-1 contro l’Udinese. Udinese e Lazio si dividono la posta in palio nel posticipo serale della 26a giornata di Serie A. All’iniziale vantaggio di Deulofeu, risponde, a fine primo tempo, Felipe Anderson. Un pareggio che da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il tecnico dellaMaurizioha parlato ai microfoni di DAZN al termine del posticipo serale pareggiato per 1-1 contro l’Udinese. Udinese esi dividono la posta in palio nel posticipo serale della 26a giornata di Serie A. All’iniziale vantaggio di Deulofeu, risponde, a fine primo tempo, Felipe Anderson. Un pareggio che da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

