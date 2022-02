Advertising

Coninews : Un’edizione da record, la 2ª invernale di sempre per numero di medaglie. A Casa Italia il Presidente del CONI… - MasterblogBo : PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Con la cerimonia di chiusura al “Nido d’Uccello”, Pechino saluta le Olimpiadi invernal… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pechino saluta i Giochi invernali, bandiera a Milano-Cortina 2026 -… - ItaliaNotizie24 : Pechino saluta i Giochi invernali, bandiera a Milano-Cortina 2026 - ottopagine : Pechino saluta le Olimpiadi invernali: cerimonia di chiusura al 'Nido d’Uccello' -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino saluta

Il motivo è chiaro: l'Italiacon due sole vittorie . Una pronosticata ma non per questo meno emozionante, la conferma della fuoriclasse Arianna Fontana nei 500 metri; l'altra ..."Arianna Fontana non mi parla e non mineanche. Un incontro ci sarà sicuramente, non c'è ...questione "attacchi in allenamento" da parte di uno degli staffettisti vincitori del bronzo a: ...PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Con la cerimonia di chiusura al “Nido d’Uccello”, Pechino saluta le Olimpiadi invernali. Fra le autorità presenti il presidente cinese Xi Jinping e quello del Cio Thomas ...Diciassette medaglie, miglior risultato dopo Lillehammer 1994. Nona potenza al mondo per numero di podi, meglio della Francia e della Svizzera, al pari dei Paesi Bassi. Addirittura settima posizione ...