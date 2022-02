Pechino 2022: Vinatzer, 'per me la prossima Olimpiade inizia al mio ritorno in Italia' (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino, 20 feb. - (Adnkronos) - “Non sono riuscito a fare bene in nessuna delle due gare a cui ho partecipato, ho fatto tanta fatica con questa neve aggressiva e diversa dal solita, c'è solo da lavorare e farsi trovare più pronti in futuro perché in pista ci sono sempre delle variabili, basta guardare Shiffrin che ha vinto di tutto in carriera ma qui è rimasta a bocca asciutta". Lo dice Alex Vinatzer dopo la sconfitta degli azzurri ai quarti di finale nella gara a squadre dei Giochi invernali di Pechino. "Le Olimpiadi sono gare pazze soprattutto su queste nevi, le Olimpiadi di Milano-Cortina per me partiranno sin da quando scenderò dall'aereo in Italia -aggiunge il 22enne altoatesino-. Adesso faremo un piano con gli allenatori riguardo le prossime gare da qui alla fine stagione, con l'obiettivo di eliminare tutti gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb. - (Adnkronos) - “Non sono riuscito a fare bene in nessuna delle due gare a cui ho partecipato, ho fatto tanta fatica con questa neve aggressiva e diversa dal solita, c'è solo da lavorare e farsi trovare più pronti in futuro perché in pista ci sono sempre delle variabili, basta guardare Shiffrin che ha vinto di tutto in carriera ma qui è rimasta a bocca asciutta". Lo dice Alexdopo la sconfitta degli azzurri ai quarti di finale nella gara a squadre dei Giochi invernali di. "Le Olimpiadi sono gare pazze soprattutto su queste nevi, le Olimpiadi di Milano-Cortina per me partiranno sin da quando scenderò dall'aereo in-aggiunge il 22enne altoatesino-. Adesso faremo un piano con gli allenatori riguardo le prossime gare da qui alla fine stagione, con l'obiettivo di eliminare tutti gli ...

