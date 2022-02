Pechino 2022, si chiudono i Giochi. Malagò: "Spedizione da 7 e mezzo" (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino, 20 feb. - (Adnkronos) - Un'edizione record, la seconda invernale di sempre per numero di medaglie. Nel giorno di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, il presidente del Coni, Giovanni Malagò e il segretario generale e capo missione, Carlo Mornati, a Casa Italia tracciano un bilancio della Spedizione italiana in Cina. E i numeri sorridono agli azzurri: Pechino 2022 è, infatti, la seconda edizione di sempre con 17 medaglie – 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi - dopo Lillehammer 1994 (che fu un'edizione disputata dopo un biennio dalla precedente e non dopo un quadriennio). Rispetto a PyeongChang 2018 l'Italia Team cresce del 70% (in Corea i podi erano stati 10): partendo da un'edizione precedente invernale in doppia cifra, mai c'era ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb. - (Adnkronos) - Un'edizione record, la seconda invernale di sempre per numero di medaglie. Nel giorno di chiusura deiOlimpici Invernali di, il presidente del Coni, Giovannie il segretario generale e capo missione, Carlo Mornati, a Casa Italia tracciano un bilancio dellaitaliana in Cina. E i numeri sorridono agli azzurri:è, infatti, la seconda edizione di sempre con 17 medaglie – 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi - dopo Lillehammer 1994 (che fu un'edizione disputata dopo un biennio dalla precedente e non dopo un quadriennio). Rispetto a PyeongChang 2018 l'Italia Team cresce del 70% (in Corea i podi erano stati 10): partendo da un'edizione precedente invernale in doppia cifra, mai c'era ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022 Olimpiadi invernali: i risultati di oggi 20 febbraio in diretta da Pechino Il presidente del Coni Giovanni Malagò promuove la spedizione azzurra ai Giochi invernali di Pechino 2022 nella conferenza stampa di chiusura: "Come tutte le spedizioni ci sono eccezioni che ...

Cinque domande a Dorothea Wierer Nell'ordine: è l'unica biatleta donna del nostro Paese ad aver vinto una medaglia olimpica individuale (il bronzo nello sprint, a Pechino 2022) e uno o più ori individuali ai Mondiali (tre, per la ...

Olimpiadi Pechino: Johaug e Friedrich il top, Shiffrin il flop. Alle 13 Cerimonia di Chiusura La Gazzetta dello Sport PECHINO, L’ITALIA CHIUDE Un’edizione record, la seconda invernale di sempre per numero di medaglie. Nel giorno di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò e il Segretario ...

Arianna Fontana da record: l’atleta che ha guadagnato più soldi alle Olimpiadi! Battuti i norvegesi e Fillon Maillet Arianna Fontana è l’atleta che ha guadagnato più soldi in base ai risultati ottenuti alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. A livello mondiale! La regina dello short track ha infatti portato a casa ...

