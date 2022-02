Pechino 2022: sci fondo, Johaug trionfa nella 30 km, terzo oro per la norvegese (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino, 20 feb. - (Adnkronos) - Therese Johaug raggiunge 38 anni dopo Marja Liisa Hamalainen-Kirvesniemi fra le fondiste capaci di vincere tre titoli olimpici nella storia delle Olimpiadi aggiudicandosi la 30 km a tecnica libera femminile che ha chiuso le gare sugli sci stretti di Pechino 2022. La campionessa norvegese,impostasi nelle due settimane di competizioni nella skiathlon e nella 10 km in tecnica classica ha imposto la legge della più forte anche sulla lunghissima distanza, imponendo il solito ritmo impossibile da sostenere per le avversarie, tanto da lasciare la medaglia d'argento a Jessie Diggins a 1'48” di distacco, mentre la lotta per il bronzo ha premiato la finlandese Kerttu Niskanen, la quale ha approfittato della clamorosa crisi fisica ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb. - (Adnkronos) - Thereseraggiunge 38 anni dopo Marja Liisa Hamalainen-Kirvesniemi fra le fondiste capaci di vincere tre titoli olimpicistoria delle Olimpiadi aggiudicandosi la 30 km a tecnica libera femminile che ha chiuso le gare sugli sci stretti di. La campionessa,impostasi nelle due settimane di competizioniskiathlon e10 km in tecnica classica ha imposto la legge della più forte anche sulla lunghissima distanza, imponendo il solito ritmo impossibile da sostenere per le avversarie, tanto da lasciare la medaglia d'argento a Jessie Diggins a 1'48” di distacco, mentre la lotta per il bronzo ha premiato la finlandese Kerttu Niskanen, la quale ha approfittato della clamorosa crisi fisica ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022 Alla Finlandia l'ultimo oro dei Giochi L'ultima medaglia d'oro dei Giochi olimpici di Pechino 2022 l'ha conquistata la Finlandia che nella finale del torneo maschile di hockey su ghiaccio ha sconfitto per 2 a 1 il Comitato olimpico russo, detentore del titolo. Per l'hockey finlandese ...

L'eredità cinese per i Giochi italiani ... anche perché l'appuntamento di Milano - Cortina 2026 riceverà il testimone direttamente da Pechino. Appare quindi scontato immaginare che l'esperienza delle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 sarà ...

Olimpiadi Pechino: Johaug e Friedrich il top, Shiffrin il flop. Alle 13 Cerimonia di Chiusura

Malagò, Milano-Cortina e gioia... a metà: "Pochi ori, un dato su cui riflettere, ma siamo multidisciplinari come pochi" Il presidente del CONI ha parlato a Casa Italia, al termine della spedizione di Pechino 2022: "Per i nostri Giochi serviranno finanziamenti, siamo già in ritardo. L'età media dei medagliati è di 26 ...

