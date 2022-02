Pechino 2022, Malagò promuove l’Italia: “Spedizione da sette e mezzo” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Il voto, secondo me, è un sette e mezzo: siamo stati bravi. La preparazione olimpica, la comunicazione, tutta la parte di Casa Italia, gli atleti”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò promuove la Spedizione azzurra ai Giochi invernali di Pechino 2022 nella conferenza stampa di chiusura. l’Italia ha chiuso con diciassette medaglie al collo frutto di due ori, sette argenti e otto bronzi, diventando la seconda miglior Spedizione di sempre dietro solamente a Lillehammer 1994 quando le medaglie furono 20. “Come tutte le spedizioni ci sono eccezioni che confermano la regola. Qualche polemica che ha contraddistinto le nostre giornate – ha proseguito il numero uno dello sport italiano – Però viene ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) “Il voto, secondo me, è un: siamo stati bravi. La preparazione olimpica, la comunicazione, tutta la parte di Casa Italia, gli atleti”. Il presidente del Coni Giovannilaazzurra ai Giochi invernali dinella conferenza stampa di chiusura.ha chiuso con diciasmedaglie al collo frutto di due ori,argenti e otto bronzi, diventando la seconda migliordi sempre dietro solamente a Lillehammer 1994 quando le medaglie furono 20. “Come tutte le spedizioni ci sono eccezioni che confermano la regola. Qualche polemica che ha contraddistinto le nostre giornate – ha proseguito il numero uno dello sport italiano – Però viene ...

