Pechino 2022: Lollobrigida, 'emozione unica, inizia nuova avventura verso Milano-Cortina' (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino, 20 feb. (Adnkronos) - "E' stata un'emozione unica e indimenticabile. Oggi ho rappresentato il mio sport, i miei compagni, la mia federazione, tutti gli atleti italiani ma soprattutto voi a casa che avete fatto il tifo per noi. Oggi si conclude questa olimpiade ma è solo l'inizio di una nuova avventura che ci porterà a Milano-Cortina 2026. Un bacio da Pechino e ci vediamo presto". Sono le parole di Francesca Lollobrigida, la portabandiera azzurra della cerimonia di chiusura di Pechino 2022.

