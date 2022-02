Pechino 2022 | lo chef de mission olandese Verheijen | “Sono soddisfatto | ma volevamo 20 medaglie”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) I Giochi Olimpici Invernali diormai prossimi alla fine, con la cerimonia di chiusura in programma proprio oggi; di conseguenza, nazione per nazione, è tempo di bilanci sull’avventura olimpica. Lo ha fatto tramite una conferenza stampa lode, l’ex pattinatore di velocità Carl, dando un giudizio complessivo di queste Olimpiadi Invernali per l’Olanda. Inevitabilmente,per quanto fatto dagli atleti olandesi in questi Giochi Olimpici, trascinati soprattutto da Irene Schouten e Suzanne Schulting: “contento per i traguardi raggiunti; tuttavia, come nel 2014 e nel 2018, avevamo l’obiettivo di conquistare 20ma non ci siamo ...