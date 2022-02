Pechino 2022, le pagelle: i voti dell’Italia, sport per sport (Di domenica 20 febbraio 2022) Si chiudono i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 ed è tempo di bilanci. Tra tensioni e polemiche, l’Italia firma la seconda miglior spedizione olimpica della storia con diciassette medaglie al collo frutto di due ori, sette argenti e otto bronzi. I fuoriclasse hanno risposto “presente”, confermandosi leader dei rispettivi movimenti, mentre alcuni atleti hanno danno buone indicazioni per il futuro. La situazione però non è rosea in tutti gli sport e servirà trovare la chiave giusta per potenziare tutti i settori in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Di seguito, le pagelle e i voti dell’Italia sport per sport. IL MEDAGLIERE FINALE BIATHLON: 7 Viste le difficoltà di squadra in ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Si chiudono i Giochi Olimpici invernali died è tempo di bilanci. Tra tensioni e polemiche, l’Italia firma la seconda miglior spedizione olimpica della storia con diciassette medaglie al collo frutto di due ori, sette argenti e otto bronzi. I fuoriclasse hanno risposto “presente”, confermandosi leader dei rispettivi movimenti, mentre alcuni atleti hanno danno buone indicazioni per il futuro. La situazione però non è rosea in tutti glie servirà trovare la chiave giusta per potenziare tutti i settori in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Di seguito, lee iper. IL MEDAGLIERE FINALE BIATHLON: 7 Viste le difficoltà di squadra in ...

Advertising

milanocortina26 : #MilanoCortina2026 è pronta a ricevere la bandiera Olimpica. Domani durante la Cerimonia di Chiusura di… - petergomezblog : Argentina, gioco di sponda tra Mosca e Pechino per smarcarsi da Usa e Fondo monetario. Washington non gradisce… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Mi aspettavo qualche risultato in più gli atleti da medaglia li avevamo. Così è andata, spiace non a… - hockeytime_net : Pechino 2022: Finlandia, missione compiuta. E’ medaglia d’oro - - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Finlandia piega la Russia e conquista il primo oro olimpico della sua storia #IceHockey #B… -