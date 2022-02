Pechino 2022, il segretario generale del Coni Carlo Mornati: “Olimpiade di successo, frutto di una pianificazione ottimale” (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Italia chiude le Olimpiadi invernali di Pechino con diciassette medaglie in bacheca, di cui due ori, sette argenti e otto bronzi. Bottino di considerevoli proporzioni nonostante l’esiguo numero di metalli pregiati, fermo restando che solo a Lillehammer 1994 il contingente azzurro fece di meglio aggiudicandosi venti allori. Il segretario generale del Coni nonché capo spedizione dell’Italia Carlo Mornati si dice soddisfatto del risultato complessivo, che affonda le sue radici nei mesi di preparazione antecedenti all’evento: “Queste medaglie partono da lontano – confida l’ex canottiere a Sky – sono il frutto di una pianificazione impostata molto bene dalle due Federazioni di riferimento, noi abbiamo cercato di dare il nostro supporto in tutto e per ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Italia chiude le Olimpiadi invernali dicon diciassette medaglie in bacheca, di cui due ori, sette argenti e otto bronzi. Bottino di considerevoli proporzioni nonostante l’esiguo numero di metalli pregiati, fermo restando che solo a Lillehammer 1994 il contingente azzurro fece di meglio aggiudicandosi venti allori. Ildelnonché capo spedizione dell’Italiasi dice soddisfatto del risultato complessivo, che affonda le sue radici nei mesi di preparazione antecedenti all’evento: “Queste medaglie partono da lontano – confida l’ex canottiere a Sky – sono ildi unaimpostata molto bene dalle due Federazioni di riferimento, noi abbiamo cercato di dare il nostro supporto in tutto e per ...

